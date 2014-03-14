«Информационное Приморье»: МФЦ «Мои документы» отмечают первый юбилей
«Информационное Приморье»: МФЦ «Мои документы» отмечают первый юбилей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.05.2018 «Информационное Приморье»: Более 200 услуг доступны в приморских МФЦ
-
14.03.2014 Три ветерана Великой Отечественной войны в Приморье отмечают вековой юбилей
-
30.10.2018 "Информационное Приморье": Получить необходимую справку или документ стало проще
-
29.01.2015 Во Владивостоке отмечают 50-летний юбилей городского троллейбуса
-
05.04.2017 Национальный парк «Земля леопарда» отмечает первый юбилей
-
29.09.2016 Анонс на 30 сентября
Добавить комментарий