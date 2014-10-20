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Завершается подключение Владивостока к теплоснабжению

Завершается подключение Владивостока к теплоснабжению

Согрет на 98%. Завершается подключение Владивостока к теплоснабжению

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, подключение отопления в краевом центре входит в свою финальную стадию. Для завершения процесса полного запуска отопления в жилом фонде осталось подать тепло в 85 домов из 3329 объектов.

По состоянию на вечер 30 октября почти полностью, на 99,5% уже были подключены к теплу детские сады и школы – 211 из 212. 100% ведомственных учреждений образования и муниципальных учреждений культуры получили тепло. Батареи потеплели в 98 из 99 (98,9%) городских учреждений здравоохранения.  

Сегодня, 31 октября, работы по подключению отопления во Владивостоке планируется завершить.   

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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