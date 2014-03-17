В Ханкайском районе произошло тройное убийство и поджог двух домов

Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества) и др. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, в феврале 2018г. в с. Астраханка Ханкайского района между фигурантами и двумя потерпевшими – хозяевами дома, где они все вместе распивали спиртное, возник конфликт. В результате один из гостей ранил ножом своего оппонента в области нижней челюсти слева. После этого второй фигурант решил убить обидчика своего друга. Он нанес потерпевшему несколько ударов ножом в спину, от которых тот скончался. Также злоумышленник зарезал и сожительницу убитого.

С целью скрыть следы преступлений фигуранты подожгли постельные принадлежности, произошло возгорание дома в целом. В результате пожара было повреждено строение дома по ул. Комарова в с. Астраханка на общую сумму 900 тыс. рублей.

Один из злоумышленников также обвиняется в хищении свыше 20 тыс. рублей с банковской карты своей соседки и убийстве, сопряженном с разбоем, хозяина дома ул. Первомайская в с. Астраханка, на которого он напал с целью завладеть имуществом.

Задушив потерпевшего, фигурант похитил имущество убитого на общую сумму 7,5 тыс. рублей. Покидая место преступления, он поджег дом.

В результате было уничтожено имущество на общую сумму свыше 2,7 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в краевой суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]