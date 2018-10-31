Водитель 60-го автобуса во Владивостоке предложил пассажиру подраться

Жители Владивостока пожаловались на хамское поведение водителя автобуса № 60. Пассажиры утверждают, что мужчина выехал на первый утренний рейс с опозданием на 15 минут и двигался очень медленно, а когда его попросили ускориться, остановил автобус и предложил одному из пассажиров подраться.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, водитель автобуса маршрута № 60 с госномером A148E в первый утренний рейс с «Варяга» на «Маяк» выехал 06.30, на 15 минут позже обычного. При этом дальнейшая поездка была очень медленной, из-за чего вскоре произошел конфликт с пассажирами, опаздывающими на работу.

"Я подошел к нему и попытался объяснить, что мы опаздываем на работу. Ответ был хамским: "Что, проблемы есть?" В итоге, проехав несколько метров от остановки "Дальпресс", мужчина прямо на подъеме остановил и заглушил автобус. Водитель встал и сказал мне: "Пойдем выйдем, подеремся! Ты же такой крутой!" Я сказал ему, что он придурок, он в ответ меня обозвал так же, после чего автобус простоял на месте еще около пяти минут".

Поосле конфликта водитель продолжил ехать так же медленно, а когда пассажир выходил из автобуса, рулевой отсыпал ему сдачу и спросил: «Ну что, где встретимся? Куда подъехать, чтобы решить вопрос?». После инцидента мужчина успел записать номер автобуса и теперь намерен обратиться с жалобой в управление транспорта администрации Владивостока.

За 60-й маршрут отвечает ООО «ВладРейс». В компании-перевозчике сообщили, что утренние рейсы должны отправляться в 06:00, а не в 06:30. Организация пообещала провести внутреннюю проверку.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]