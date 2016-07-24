Природоохранные прокуроры проверяют сообщение о косатках в бухте Средней в Приморье

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором и Россельхознадзором начала проверку условий содержания и использования косаток в бухте Средней в Приморском крае, сообщил ТАСС в среду владивостокский природоохранный прокурор Константин Андронович, передает «Вести: Приморье».

Ранее местные СМИ сообщали о десятках морских млекопитающих — белух и косаток, — которые содержатся в бухте Средней и готовятся к продаже в КНР. Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии, а их отлов на территории России допустим лишь в научно-просветительских целях. Бухта Средняя находится в заливе Восток, недалеко от города Находки. По дороге от Владивостока до нее примерно 160 км.

«30 октября мы по поручению Амурской бассейновой прокуратуры выезжали на место, в бухту Среднюю, где содержатся животные. Был осмотрен земельный участок и вольеры содержания косаток и белух, запрошены документы у содержащих животных организаций. Будет дана оценка соблюдения земельного и водного законодательства, соблюдения правил содержания животных, а также соответствия целей вылова — культурно-просветительских — фактическому их использованию», - сказал прокурор.

Он добавил, что всего в бухте животных содержат четыре частные организации. Окончание проверки намечено на конец следующей недели.

В июле текущего года Генпрокуратура России направила в МВД материалы для возбуждения уголовного дела по факту вылова и незаконной продажи семи косаток на Дальнем Востоке. Как установила проверка надзорного ведомства, в 2012-2015 годах руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности. Получив разрешения на вылов крупных дельфинов, злоумышленники держали семь отловленных особей на базах в Приморском и Хабаровском краях, а затем отправили за рубеж для продажи. Согласно таможенным документам, стоимость только одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма причиненного РФ ущерба превышает 270 млн рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]