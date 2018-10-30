При поджоге Land Cruiser 200 во Владивостоке сгорели еще два автомобиля

Три автомобиля сгорели накануне во Владивостоке во дворе дома на улице Толстого, 43. По данным источника в правоохранительных органах, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина облил капот Toyota Land Cruiser 200 горючей жидкостью, а затем поджег ее и скрылся. Как выяснилось, владельцем джипа является сотрудник оптовой компании по продаже бытовой техники.

В результате возникшего пожара пламя перекинулось на стоящие рядом машины, которые также сгорели. В результате поджога, помимо Land Cruiser, огнем были уничтожены Lexus RX 450h и Toyota Cami, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По словам владельца джипа, подожженного преступником, у него ни с кем не было конфликтов, и он не получал ни от кого никаких угроз.

По факту умышленного поджога сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Личность подозреваемого в преступлении устанавливается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]