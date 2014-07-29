Во Владивостоке продолжается ремонт аварийных участков дорог во всех районах города
Во Владивостоке продолжается ремонт аварийных участков дорог во всех районах города. На ряде объектов ремонтные работы уже завершены. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, минувшей ночью работы по укладке асфальта завершены по ул. Сабанеева. Подготовка к ремонту проведена по ул. Камской, Стрелковой, Снеговой, проспекту Красного Знамени, Вилкова.
В завершающую стадию вошел ремонт ул. Тунгусской и Ковальчука. Сегодня, 31 октября, рабочие асфальтируют последние «карты». На объекте работает спецтехника и бригада дорожных рабочих, отремонтировано более 700 квадратных метров покрытия проезжей части. Также сегодня днём проблемные участки исчезнут по улице Шилкинской и проспекту Красного Знамени.
Ремонт улиц проводится преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта. В ночь с 31 октября на 1 ноября дорожные бригады завершат ремонт по ул. Камской, Снеговой, Вилкова и Стрелковой. Подготовку планируют провести в районе остановки «Детский парк», по проспекту 100-летия Владивостока, Узбекской и ряде других.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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