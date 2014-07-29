Во Владивостоке продолжается ремонт аварийных участков дорог во всех районах города. На ряде объектов ремонтные работы уже завершены. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, минувшей ночью работы по укладке асфальта завершены по ул. Сабанеева. Подготовка к ремонту проведена по ул. Камской, Стрелковой, Снеговой, проспекту Красного Знамени, Вилкова.

В завершающую стадию вошел ремонт ул. Тунгусской и Ковальчука. Сегодня, 31 октября, рабочие асфальтируют последние «карты». На объекте работает спецтехника и бригада дорожных рабочих, отремонтировано более 700 квадратных метров покрытия проезжей части. Также сегодня днём проблемные участки исчезнут по улице Шилкинской и проспекту Красного Знамени.

Ремонт улиц проводится преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта. В ночь с 31 октября на 1 ноября дорожные бригады завершат ремонт по ул. Камской, Снеговой, Вилкова и Стрелковой. Подготовку планируют провести в районе остановки «Детский парк», по проспекту 100-летия Владивостока, Узбекской и ряде других.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]