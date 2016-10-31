Анонс на 1 ноября

1 ноября во Владивостоке в рамках серии бесплатных мастер-классов по кулинарии можно будет научиться готовить брауни. Мастер-класс пройдет в «Пекарне Мишеля» (ул. Суханова, 6А).

1 ноября во Владивостоке в 17.00 в молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская, 55) пройдет творческая встреча с писателем Александром Цыпкиным. Вход на встречу свободный.

1 ноября — Международный день вегана.

1 ноября — День судебного пристава в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]