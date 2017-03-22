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Ноябрь в Приморье начнётся с тёплой погоды

Ноябрь в Приморье начнётся с тёплой погоды

За прошедшие сутки в Приморском крае на фоне поля пониженного атмосферного давления прошли небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, с общим количеством от 1 до 10 мм. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", на отдельных участках дорог наблюдалась гололедица. Максимальные температуры воздуха составили 0…+8 °C, минимальные +4…−2 °C.

Сегодня днём погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. В крае переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки. День будет теплее предыдущего, температура воздуха повысится до +3…+14 °C.

В ближайшие сутки атмосферное давление над краем будет расти, осадки вовсе прекратятся. Минимальные значения температур воздуха составят 0…−5 °C, в горных районах до −10 °C.

1 ноября днём погода обещает быть спокойной и тёплой, максимальная температура воздуха повысится ещё на 1–5 градусов.

Во Владивостоке вчерашний день оказался теплее предыдущего. Днём столбики термометров поднялись до +6…+8 °C, а ночью опустились до +3…+5 °C. Осадков не наблюдалось, сохранялся свежий ветер. Сегодня и завтра в городе будет ещё теплее. Минимальные значения температур воздуха останутся на том же уровне, максимальные повысятся на 2–4 градуса.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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