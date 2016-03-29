Во Владивостоке перед судом предстанут «гаражные воры»
Прокуратурой г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении четырёх местных жителей, которые обвиняются в совершении 14 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, фигуранты (трое из которых являются родственниками), вступили в преступный сговор, направленный на хищение имущества из гаражных боксов (гаражей), расположенных на территории г. Владивостока.
Для реализации задуманного они приобрели гидравлические ножницы и лом.
В качестве объектов преступного посягательства злоумышленники выбирали гаражные боксы, оборудованные навесными замками, взлом которых не представлял для них особой сложности.
Незаконно проникая внутрь помещений, фигуранты похищали оттуда автомобильные колеса, литые диски, а также мелкогабаритную технику и строительные инструменты (сварочные аппараты, газонокосилки, перфораторы, электролобзики и шуроповерты и т.д.).
Всего в период с января по апрель 2018г. ими совершено 14 краж, общий размер ущерба превысил 1 млн. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники задержаны с поличным. В их автомашине обнаружена часть похищенного имущества.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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