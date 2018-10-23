Начато асфальтирование временного объезда возле Осиновки
Сотрудники Примавтодора приступили к асфальтированию участка автодороги Осиновка–Кремово–Нефтебаза в Михайловском районе, по которой осуществляется объезд обрушенного 26 октября моста.
Как сообщили «Вестям: Приморье» специалисты, в настоящий момент на объекте работают 20 единиц техники.
«До этого здесь было отсыпано основание под асфальтирование, расширили проезжую часть. Также ведем планировку кюветов для своевременного отвода воды с дорожного полотна. Всего заасфальтируем 1,2 километра», – рассказали в Примавтодоре.
Также по поручению главы региона на временном объезде в селе Осиновка установили освещение.
Напомним, обрушение моста произошло в Михайловском районе через реку Осиновка 26 октября. Во время аварийно-спасательных работ на месте происшествия находился врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он поставил задачу в течение двух недель завершить обустройство альтернативного проезда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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