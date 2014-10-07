В Приморье женщина госпитализирована в результате наезда "Тойота Приус"
Автомашина "Тойота Приус" двигалась со стороны поселка Рудный в направлении поселка Горнореченский, 61-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешехода в поселке Кавалерово в районе дома №76 на улице Первомайской. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии женщина 1958 года рождения получила травму ноги и была госпитализирована в медицинское учреждение.
Как пояснил водитель, он не заметил пешехода из-за ослепившего его солнца.
В отношении водителя составлены административные материалы по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 12.37.2 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует) и 12.24 КоАП (нарушение Правил дорожного движения или Правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжестей вреда здоровью потерпевшего).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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