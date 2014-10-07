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В Приморье женщина госпитализирована в результате наезда "Тойота Приус"

В Приморье женщина госпитализирована в результате наезда

Автомашина  "Тойота Приус" двигалась со стороны поселка Рудный в направлении поселка Горнореченский, 61-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешехода в поселке Кавалерово в районе дома №76 на улице Первомайской. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии женщина 1958 года рождения получила травму ноги и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Как пояснил водитель, он не заметил пешехода из-за ослепившего его солнца.

В отношении водителя составлены административные материалы по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  12.37.2 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует) и  12.24 КоАП (нарушение Правил дорожного движения или Правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжестей вреда здоровью потерпевшего).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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