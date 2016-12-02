У приморских автомобилистов есть шанс подготовиться к наступающей зиме на теплых выходных

Длинные выходные в Приморье будут тёплыми — в край вернется бабье лето. Отметим, что многие приморцы уже утеплились и поменяли резину на своих автомобилях.

Пока что трудно сказать о потеплении, но уже в выходные можно будет снять шапки и пальто. Во Владивостоке днём обещают до 16 градусов выше нуля. По краю и того больше — максимальная температура — 20 градусов. Столбики термометров будут расти постепенно: в будни еще будет прохладно, например, сейчас портал Примгидромета показывает температуру воздуха 5 градусов, но ощущается как +1. Потепление начнётся в субботу: столбики термометров достигнут максимальной отметки, будет солнечно и без осадков. Но не надолго.

Ночи в Приморье уже холодные. А в минувшие выходные край частично накрыл снег. Осадки наблюдали на севере края, в Партизанском районе, в Арсеньеве. Синоптики и госавтоинспекция настоятельно рекомендуют «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину. И, возможно, предстоящие тёплые выходные можно будет использовать для подготовки к настоящей зиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]