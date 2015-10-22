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Ртуть и кадмий выявлены в партии печени акулы в Приморье

Ртуть и кадмий выявлены в партии печени акулы в Приморье

Фото: Акулий Сквален

При проведении испытаний проб, отобранных от партии печени акулы колючей мороженой общим весом 60 кг, специалисты ФГБУ «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» выявили превышения допустимого содержания ртути и кадмия.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по  Приморскому краю и Сахалинской области, лабораторный анализ партии проб, отобранных от данного вида рыбной продукции, показал превышения допустимого содержания ртути и кадмия почти в три раза.

По результатам проведенных исследований 60 кг продукции признаны не отвечающими требованиям Технического регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Специалисты отмечают, что акула относится к видам рыб, которые содержат ртуть в более высоких концентрациях, чем большинство остальных видов рыб. Отдельную опасность для здоровья наличие ртути в рыбе может представлять для кормящих, беременных и планирующих ребёнка женщин, а также маленьких детей.

После получения результатов исследований информация о выявлениях была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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