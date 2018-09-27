Кожемяко меняет все руководство дорожной отрасли Приморья

Новые руководители краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства и предприятия «Примавтодор» приступят к работе уже на этой неделе. Об этом заявил врио Губернатора Олег Кожемяко на встрече с коллективом 322-го авиаремонтного завода в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа в среду, 31 октября.

Врио Губернатора осмотрел производственные цеха единственного на Дальнем Востоке авиаремонтного предприятия и пообщался с заводчанами. Один из первых вопросов, который ему задали, касался состояния дорог в муниципалитете, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Дороги, тротуары в населенных пунктах в ужасном состоянии. Ни ходить, ни ездить по ним невозможно», – пожаловались местные жители.

Олег Кожемяко согласился с тем, что состояние этой инфраструктуры в Приморье никуда не годится, и подчеркнул, что работа дорожников края требует переформатирования.

«Переговорил с Министром транспорта России Евгением Дитрихом, он рекомендовал опытного руководителя, который возглавит краевой департамент дорожного хозяйства. И на Примавтодор назначаю нового директора, он наш, приморский», – заявил врио Губернатора.

Он подчеркнул, что залог успешной деятельности любой команды – люди, умеющие работать.

«Я имею большой опыт работы в разных структурах, в том числе, и государственных. И главная проблема власти – подбирать нужных людей. Нужны специалисты, которые грамотно могут написать программу, наладить работу с муниципалитетами», – обозначил Олег Кожемяко.

После встречи Олег Кожемяко проинспектировал ремонт на мосту через реку Раковка в Уссурийске. Жители города опасаются, что сроки ремонта затянутся.

Как заверил руководитель подрядной организации, работы на объекте планируется завершить к 21 ноября.

«Сейчас заделываем межпролетные швы, бетонируем тротуары, готовим к асфальтированию. До морозов эти работы закончим, затем займемся ремонтом подмостового пространства», – пояснил подрядчик.

Врио Губернатора поставил задачу завершить асфальтирование и бетонирование моста до наступления устойчивых минусовых температур.

Напомним, что пик недовольства населения состоянием дорог в Приморье пришелся на конец октября, когда в Михайловском районе рухнул мост, в результате чего погибли молодая женщина и ее трехлетняя дочь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]