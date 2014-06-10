Жительница Владивостока едва не лишилась возможности поехать в отпуск из-за долга
Во Владивостоке в отделе судебных приставов по Советскому району находился исполнительный документ о взыскании задолженности с жительницы Владивостока в пользу ее знакомой на сумму более 130 тысяч рублей.
Ранее гражданка К. заняла у обманутого взыскателя деньги, но долго их не отдавала. Тогда потерпевшая обратилась в суд, который встал на ее сторону и обязал гражданку К. погасить долг. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.
Женщина знала о решении суда, а также была ознакомлена с возбуждением в отношении нее исполнительного производства. Несмотря на это, она уклонялась от выплаты долга.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста мобильного телефона должницы, но и это не повлияло на неплательщицу.
Вскоре судебный пристав-исполнитель ограничил женщину в праве выезда за пределы РФ, что побудило жительницу краевой столицы к оплате задолженности. Гражданка К. планировала в скором времени уехать в отпуск, поэтому ей пришлось незамедлительно оплатить долг в размере 132128 рублей и исполнительский сбор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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