Жительница Владивостока едва не лишилась возможности поехать в отпуск из-за долга

Во Владивостоке в отделе судебных приставов по Советскому району находился исполнительный документ о взыскании задолженности с жительницы Владивостока в пользу ее знакомой на сумму более 130 тысяч рублей.

Ранее гражданка К. заняла у обманутого взыскателя деньги, но долго их не отдавала. Тогда потерпевшая обратилась в суд, который встал на ее сторону и обязал гражданку К. погасить долг. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Женщина знала о решении суда, а также была ознакомлена с возбуждением в отношении нее исполнительного производства. Несмотря на это, она уклонялась от выплаты долга.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста мобильного телефона должницы, но и это не повлияло на неплательщицу.

Вскоре судебный пристав-исполнитель ограничил женщину в праве выезда за пределы РФ, что побудило жительницу краевой столицы к оплате задолженности. Гражданка К. планировала в скором времени уехать в отпуск, поэтому ей пришлось незамедлительно оплатить долг в размере 132128 рублей и исполнительский сбор.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]