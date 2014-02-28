Приморские экологи обеспокоены снятием запрета на торговлю костями тигра в Китае

29 октября 2018 года в Пекине опубликовано решение Правительства Китая о снятии запрета на использование в медицине и на внутреннем рынке антикварных изделий из рога носорогов и костей тигров, выращенных в неволе. Это известие взволновало приморских экологов, которые уверены, что подобное решение приведет к непоправимым последствиям глобального масштаба, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-секретаря Амурского филиала WWF России Елену Старостину.

WWF самым настоятельным образом призывает Китай восстановить запрет на торговлю дериватами тигра и носорога, который играл важнейшую роль в сохранении этих уникальных животных, а также расширить его на торговлю любыми дериватами тигра.

«Снятие запрета на торговлю тигриными дериватами в Китае очень похоже на ситуацию с женьшенем. Сейчас в Китае выращивается огромное количество домашнего женьшеня, который стоит недорого и, конечно, пользуется спросом. Но параллельно в Китае продается огромное количество дикого женьшеня, который незаконно добывается как в Приморье, так и в мире, а это уже совершенно другие цены. Увы, Китай ситуацию с женьшенем не контролирует. С дериватами тигра может произойти то же самое, а это значительно усилит угрозу для диких тигров во всем мире», — отмечает Павел Фоменко, руководитель программы Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ.

Даже если эти дериваты будут применяться только в медицинских целях и продаваться только в антикварных магазинах, общественности, потребителям и правоохранительным структурам будет трудно разобраться, какие из этих изделий разрешены для оборота, а какие запрещены. Путаница будет нарастать, и, возможно, это приведет к тому, что в продаже появятся другие дериваты тигра и носорога.

«Со всех сторон это необдуманный шаг. Мы отчётливо видим на примере Вьетнама, Камбоджи, Тайланда и Мьянмы, к чему приводит использование тигра в медицине — к практически полному его исчезновению. Oтличить дериваты дикого тигра и выращенного в неволе, даже с использованием анализа ДНК, достаточно сложно. Внутри России на сегодняшний момент государство и общественные организации выстроили эффективную систему борьбы с браконьерством и торговлей дериватами. Но данное решение открыло, по сути, неограниченный спрос на внутреннем рынке Китая и сделало невозможной борьбу с нелегальным рынком внутри КНР. Теперь это головная боль всех стран, где живут тигры в дикой природе. Поэтому сейчас России придётся многократно усиливать работу в этом направлении, как и в других странах ареала тигра. Самое важное, что дериваты тигра, согласно нашим исследованиям, имеют такой же медицинский эффект, как и дериваты обычной кошки. Использование тигра в медицине, на мой взгляд, это такой же пережиток прошлого, как приношения в жертву людей ради хорошей погоды», — комментирует генеральный директор Центра Амурский тигр Сергей Арамилев.

WWF призывает Правительство Китая подготовить четкий план со сроками по закрытию существующих в стране коммерческих тигриных ферм. Они представляют серьезную угрозу популяции диких тигров, так как усложняют работу правоохранительных структур по их сохранению и повышают спрос на тигриные дериваты.

Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра Амурский тигр и WWF России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]