Российские моряки с танкера "Палладий" на суде в Южной Корее не признали обвинений в попытке самовольно покинуть порт

Четверо членов экипажа российского танкера "Палладий", задержанного в августе береговой охраной Южной Кореи после попытки самовольно покинуть порт Пусан, в среду на заседании суда не признали вину.

"Я связался с консулом Генконсульства РФ в Пусане Романом Быковым. Он сообщил, что в среду состоялось второе заседание суда, оно продолжалось не более 10 минут. Снова были опрошены члены экипажа. Они заявили, что не признают вину. Следующее заседание суда назначено на конец ноября", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Он добавил, что на танкере остаются шесть российских моряков, на прошлой неделе один из членов экипажа вернулся домой, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"Четверо из шести остающихся на борту могут вернуться домой, когда прибудет замена. Еще двое не могут покинуть борт судна, поскольку они находятся под подозрением в связи с августовским инцидентом", - сказал Н. Суханов.

По его словам, вода и продукты на судне имеются.

"Российские дипломаты регулярно встречаются с членами экипажа "Палладия" и контролируют ситуацию", - добавил председатель ДВРО РПСМ.

Как сообщалось, в конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.

Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. Капитан, матрос, моторист и судовладелец, который был на борту в момент происшествия, находятся под стражей за незаконный выход из порта и сопротивление властям в ожидании судебного решения. Суд по этому делу начался в середине октября. Часть экипажа уже вернулась в РФ.

По информации одного из моряков, "Палладий" за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга, судно находится в порту Пусан.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]