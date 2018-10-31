Рубрика "Спорт" с Марией Ежевской: Победы и поражения приморских спортсменов - итоги октября

Команда «Восток» победила в чемпионате России по спидвею, сильнейший кикбоксёр Европы Александр Захаров вернулся из Словакии с победным кубком, болельщики клуба «Адмирал» сплотились, чтобы спасти хоккеиста. Об этих и других темах в итоговом выпуске спортивных новостей минувшего октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]