Как оформить социальную выплату через портал «Госуслуги»

Нередко приходится слышать о том, что некоторые граждане отказываются от положенных им социальных выплат только потому, что процедура оформления документов для получение этих выплат отнимает много времени и нервов. Однако и в таких ситуациях портал «Госуслуги» приходит на помощь. О том, как оформить социальные выплаты в материале ГТРК «Владивосток».

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугами по предоставлению социальных выплат можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), а также в любом отделе приема граждан КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края», отделении КГБУ «Приморский центр занятости населения», явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Заполнение заявления, его прием и регистрация

Одной из таких социальных выплат является денежная выплата на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. В меню «Услуги» выберите категорию «Пенсия, пособия, льготы», кликните на услугу «Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг» и выберите подуслугу «Предоставление денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края».

Для того, чтобы получить социальную выплату на проезд в общественном транспорте, выберите в меню «Услуги» категорию «Пенсия, пособия, льготы», затем кликните на услугу «Льготы на проезд в общественном транспорте».

К социальным выплатам также относятся выплаты по ипотечным жилищным кредитам (займам). В меню «Услуги» выберите категорию «Пенсия, пособия, льготы», затем в разделе «Все услуги» найдите пункт «Услуги вашего региона» и кликните на услугу «Назначение и предоставление социальной выплаты по ипотечным жилищным кредитам (займам)».

Теперь нажмите на кнопку «Получить услугу» и заполните электронную форму заявления. Для получения услуги потребуется прикрепить (загрузить) сканы соответствующих документов, перечисленных в процессе подачи заявления

В Личный кабинет вам придет уведомление о приеме и регистрации вашего заявления.

Шаг 3. Получение уведомления о принятии решения

В течение 30 рабочих дней с даты регистрации заявления вы получите уведомление о принятии решения о предоставлении вам компенсационной выплаты.

Решение оформляется в письменной форме. В случае положительного решения вас включат в списки получателей государственной услуги, которые передаются кредитным организациям или почтамтам ФГУП «Почта России» (в зависимости от выбранного вами способа получения выплаты).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]