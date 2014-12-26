В Приморье запустят «Безопасный город». Краевое учреждение ГО и ЧС активно работает над инновационным проектом, который позволит максимально оперативно бороться с последствиями ЧС или вовсе предотвращать экстренные ситуации. Умные камеры, ликбез по ОБЖ и современные технологии на страже безопасности приморцев — об этом в наш сюжет.

26 октября. Страшное ЧП в Осиновке. Рухнул мост, дорога перекрыта. 15.03 того же дня, информация уже на пульте краевой единой дежурной диспетчерской службы. Сиюминутное принятие решения. На место отправлена пожарная машина. Все инстанции оповещены. Спустя четверо суток ситуация по-прежнему на контроле ЕДДС.

Единая дежурная диспетчерская служба — точка сбора информации. Сеть ЕДДС в Приморье насчитывает 34 пункта. Из районов сводки стекаются в краевой центр. Информационный обмен в режиме 24/7. Любые происшествия, погодные катаклизмы, крупные ДТП. Обработка информации по всем каналам, включая соцсети.

Юрий Журавель, директор краевого учреждения ГО и ЧС: «Не в разы, а в десятки раз все ускорилось. Отрабатываем активно информацию, которую получаем через социальные сети. Программные решения, которые были написан 5 лет назад, постоянно обновляются».

Сегодня краевая дежурная диспетчерская служба следит за пожароопасной обстановкой и готовится к сезону снежных циклонов. ЕДДС работает в тесной связке с МЧС. Одна из главных задач структур — своевременное оповещение населения в случае экстренной ситуации. Новые технологии сегодня позволяют сделать это оперативно и массово. В арсенале — смс-оповещение, передвижные экраны и комплексы ОКСИОН.

Василий Бородин, начальник отделения ОКСИОН ЦУКС: «Комплексы функционируют в аэропортах, вокзалах. Это плазмы, мониторы. В случае ЧС дежурная смена выводит оперативную информацию на все терминалы».

Кроме того край активно работает над инновационным проектом «Безопасный город». Система, которая позволит объединить всю информацию: сводки, фотографии, видео, голосовые сообщения; и параллельно наладит связь со всевозможными службами. Без лишних переговоров, запросов и обсуждений. Оперативная доставка данных и решение проблемы. Пока Приморье на пути к полному внедрению комплекса.

Дмитрий Козуб, зам. директора ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: «Сейчас внедряем службу 112. Ежедневно принимаем 1600 звонков. Служба поддерживает не только человека, который позвонил в той или иной ситуации, но помогает и диспетчерской службе. Мы проводим предварительный опрос и отсортировываем информацию, обработанную передаем».

Экстренная служба 112 готова принять звонок в любой ситуации. Единый номер спасения — отечественный аналог 911. Этим «Безопасный город» не ограничится. Самая смелая задумка проекта — создать систему интеллектуального видеонаблюдения.

Татьяна Дубко, журналист: «Город, как на ладони. На мониторе видео с обзорных камер Владивосток. Их больше пятисот. 100%-ый электронный свидетель на случай ДТП или происшествия. В будущем их заменят думающие камеры. Он и будут не просто фиксировать, а реагировать и сообщать о резких движениях, скоплении людей и подозрительных предметах».

Выстроить «Безопасный город» намерены к 2020-му году. А в ближайших планах — провести полный ликбез по ОБЖ. Сегодня центр ГО и ЧС предлагает приморцам освежить знания. На специальном образовательном портале — мини-уроки для разных возрастных категорий. В конце — итоговый тест на знание правил поведения при ЧС. Специалисты уверены: даже самые современные технологии работают лишь в том случае, если личная ответственность на уровне.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]