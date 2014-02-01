Пожар, как на нефтяной скважине, вспыхнул днем 31 октября в Уссурийске
31 октября в 15.02 в пожарно-спасательную службу города Уссурийска поступило сообщение о том, что в адмистративном пятиэтажном здании на улице Краснознамённая произошёл пожар. По словам очевидцев, столб черного дыма был виден со всех концов города.
По сигналу тревоги на место происшествия были направлены пожарные расчёты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 3 минуты.
Проведя разведку, людей внутри здания обнаружено не было. Наблюдалось открытое горение битума на крыше строения.
Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев в 15.11 пожар был локализован, в 15.24 – полностью ликвидирован. Перехода огня на помещения здания допущено не было. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. На тушении работали 18 человек личного состава и 4 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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