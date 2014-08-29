Мореводы Приморья готовы совершить прорыв в области марикультуры

Предприниматели, занимающиеся в Приморье разведением гидробионтов, уверены, что новый глава региона Олег Кожемяко не оставит их отрасль без поддержки и внимания. Одно из старейших предприятия отрасли Зарубинская база флота, готово в разы увеличить объемы производства.

В этом году компания нацеливается снять с плантаций более 300 тонн гребешка. 200 тонн компания уже отгрузила своим покупателям. Почти вся продукция ушла на внутренний рынок, так как цена на российском рынке уже превышает азиатские предложения. В ближайшие годы компания намерена достичь показателя в тысячу тонн. Продуктивность водных акваторий позволяет. У предприятия более 20 участков, общей площадью почти 6 000 тысяч тонн. Но для достижения таких результатов необходимо значительно упростить процедуру актирования и вселения молоди.

Сегодня чтобы вселить определенный объем на участок, необходимо пригласить специальную комиссию. Но если участков много, то ждать приезда приходится несколько дней. Мореводы вынуждены, не вселять небольшие объемы, чтобы не дергать членов комиссии по «пустякам», а копить молодь, что приводит к ее частичной потере.

Второй важнейший момент, который уже через год или два встанет перед приморскими предприятиями марикультуры, это технология сбора урожая. Собирать по 500 и более тонн водолазным способом невозможно. Квалифицированных водолазов на все участки не хватит, да и производительность их труда крайне низкая. Мировые лидеры по воспроизводству гребешка Япония и Китай, собирают свой урожай дражным способом. В России драга применяется при промысле кукумарии и ракушек зарывашек. Но легитимность применения драги в аквакультуре пока под вопросом. С одной стороны морские фермеры не добывают природные запасы, а следовательно, не занимаются рыболовством, с другой в законе об «Аквакультуре» не прописано, что можно «снимать» урожай с помощью драги.

Законодательно это вопрос нужно урегулировать. В ближайшем будущем предприятия разных стран будут конкурировать за покупателя. И здесь российскому марикультурному бизнесу необходимо будет снижать издержки. Изменение технологии сбора гребешка при пастбищном выращивании, значительная финансовая экономия.

Однако пока многие компании все же делают ставку на садковый способ выращивания. «Он выгоднее в плане сбора урожая: сколько посадил, столько и снял. При высевании на дно естественная смерть уносит до 50% особей. И изъять мы имеем право только 20% от высеянного. Поэтому, многие плантации постепенно отказываются от пастбищного выращивания. При этом отрасль нуждается в инвестициях. Выращивание килограмма гребешка обходится Зарубинской базе флота в 2-2,5 доллара. В стоимость заложены расходы на охрану и некоторые хозяйственные нужды. Вложить 2,5 млн долларов для получения тысячи тонн предприятию предстоит уже сейчас. Урожай, а значит, и прибыль оно получит только через 2,5-3 года. Поэтому нужно продумать систему субсидирования. Наши надежды связаны с тем, что ранее действующая программа развития рыбохозяйственного комплекса, которая включала в себя подпрограмму «аквакультуры» будет пересмотрена по основным мероприятиям и финансовому наполнению. Мы готовы вместе с новым руководителем края Олегом Кожемяка включиться в работу, чтобы совместными усилиями, дать толчок развитию этого непростого бизнеса. Край давно нуждался в руководителе, который по настоящему заинтересован в развитии территории, которой он управляет.

У ЗБФ кроме гребешка, еще три перспективных направления по разведению гидробионтов: мидия, еж серый и губка оранжевая. В России губка вообще не востребована, но корейцы ее очень любят. На нее стабильная цена. При этом затраты в производстве незначительные. Правда, нужно освоить технологию. А вот рынок устрицы «провалили» браконьеры. Ее активно добывают на Сахалине по серым схемам. Из-за этого внутренний спрос сильно просел. Затраты на выращивание, подъем, сортировку и очистку ничем не отличаются от гребешка, но конечная цена сегодня сильно занижена. Восточные соседи ее не особо жалуют, а российский запад перестал брать. Порой проще ее оставить в воде до следующего года. Хотелось бы, чтобы вопросы браконьерства жестче решались на законодательном уровне. Может быть, даже с точки зрения уголовного кодекса, хищение имущества у юрлица. В прошлом году браконьеры 3 тонны гребешка сняли. Мы трепанга, например, планировали собрать 10 тысяч тонн, а собрали пока только 3,5. Он и так довольно капризный объект, растет почти 4 года, неизвестно как реагирует на изменения температур и не ясно на какие глубины закапывается. Его вырастить – целое искусство, а нам еще и очень активно «помогают» в сборе нелегалы. Водолазов видим даже после закрытия навигации, - рассказывает директор ЗБФ Виктор Жуков.

Впрочем, браконьерство – не единственное, хоть и значимое препятствие для развития аквакультуры на юге края. Открытым и очень острым для прибрежных рыболовов остается и вопрос экологии в районах вылова. Угольные терминалы по всему побережью – не гармонируют с развитием марикультуры. И дело даже не в загрязнении среды, которого, как обещают проектировщики, практически не будет. Строительство такого масштаба предполагает искусственное изменение рельефа, которое может погубить аквакультуру во всей бухте.

«Так в бухте «Троица» планировалась строительство зернового терминала. К нему хотели подгонять «десятитысячники». Для этого нужны углубительные работы. В том числе и там, где растут водоросли, позволяющие тому же трепангу активно расти. Эти углубительные работы нанесут такой вред, что на десятки лет мы можем забыть о морекультуре. Даже компенсационные выплаты, предусмотренные в таких случаях в пользу государства, не спасут ситуацию. У нас в бухте «Троица» есть порядка 6-7 участков. Сегодня пока проект замер, но если возобновиться, то мы их потеряем. На наш взгляд, поднятая взвесь со дна полностью убьёт гидробиологию моря на любом участке в Приморье. Эксперты не раз говорили об этом на общественных слушаниях. А ведь за каждым предприятием рабочие места, инвестиции и налоги», - рассказывают марикультурщики.

Но есть и хорошие новости. Введение системы электронных торгов рыбоводных участков может привлечь дополнительные инвестиции в отрасль. Мореводы отмечают, что свободное определение границ рыбоводных участков, значительно сокращает время введения в промышленный оборот главного для отрасли актива - рыбоводных участков. Однако представители компании просят разработчиков онлайн сервиса обратить внимание на программное обеспечение.

Жалобы марикультурщиков на зависание сервиса были озвучены еще на панельной секции ВЭФ. Представитель одной из компаний заявил о сбоях при проведении электронных торгов. Представители компании записывали ход торгов в присутствии нотариуса, чтобы обезопасить себя с правовой точки зрения на случай неполадок на интернет-площадк И хотя чиновники Минвостокразвития обещали принять меры, пока в работе сервиса наблюдаются сбои. По словам заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова, для улучшения работы электронных торгов принято решение о создании во Владивостоке консультационного пункта, где инвесторам помогут сформировать рыбоводные участки по электронной карте и зафиксировать технические сбои при проведении торгов.

Последние торги показали, что пока ситуация не улучшилась. По словам участников торгов из 46 рыбоводных участков Дальнего Востока, выставленных на интернет - аукционы реализовано 34. «На прошлом аукционе мы купили 11 участков, при этом имели место технические сбои, - заявил руководитель ООО «Зарубинская база флота» Виктор Жуков. - Чтобы сделать ставку дается десять минут. Мы делали ставку на первой минуте, однако она отражалась только через 5-6 минут - это время обмена информацией между нашим компьютером и сервером торгов. Мы много раз обращались на горячую линию и получали один ответ: «У нас сбоев нет». Из-за зависания системы мы проиграли участок рядом с нашим предприятием, который хотели купить. В результате потеряли не только мы, но и государство, поскольку мы бы дали цену намного выше цены фактической продажи. Кроме того, некоторые аукционы длятся более суток, и сотрудники компании вынуждены дежурить у компьютеров посменно. Решить проблему не сложно, нужно позволить компаниям делать ставки сразу по несколько шагов, чтобы процедура не затягивалась. Все сбои по разным характерам невыгодны как государству, так и бизнесу. 12 участков остались вне конкурсных процедур, но я могу сказать, по двум из этих участков предприятие подавало заявки. Задаток за участок от 3 до 8 млн рублей. Это средства со счета списались, но у операторов торгов они на счет аукциона поступили с опозданием, уже после окончания приема заявок, и мы лишились возможности участвовать». Виктор Жуков подчеркнул, что его предприятие уже обратилось с соответствующими жалобами в арбитражный суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]