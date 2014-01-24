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Приморье вошло в Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев

Приморье вошло в Топ-20 российских регионов, популярных у иностранцев

Сервис картографии Maps.me представил рейтинг регионов России, которые больше всего привлекали иностранных туристов летом 2018 года. Приморье вошло в 20 самых популярных мест, заняв 11-ую строчку в рейтинге, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Приморье наряду с еще 10 регионами стало новичком среди интересных для иностранцев регионов. Рейтинг составлен на основе количества пользователей из-за рубежа, загружавших карты российских регионов в период с 1 июня по 31 августа этого года.

Первые две строчки рейтинга традиционно занимают Москва с Московской областью и Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Третье место – у Иркутской области.

Напомним, по итогам исследования, проведенного аналитическим агентством ТурСтат, где были определены самые востребованные у иностранных гостей в 2017 году субъекты России, Приморский край по традиции занял лидирующие позиции. Регион расположился на второй строчке рейтинга.

Приморье в прошлом году привлекло на свою территорию более 4 миллионов туристов, включая 640 тысяч зарубежных гостей. А Владивосток по итогам 2017 года, по данным агентства, занял четвертое место в рейтинге самых популярных туристских городов России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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