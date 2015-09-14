48-летний водитель "Форда" отправил на больничную койку пятерых молодых людей
Полиция проводит проверку по факту ДТП в районе 102 км автодороги Артём-Находка-Порт Восточный в Приморье, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г.Фокино поступило сообщение о съезде в кювет автомашины Форд. Травмированы 5 человек. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, 48-летний водитель автомашины Форд не справился с управлением, пересек полосу встречного движения, после чего съехал с проезжей части в кювет. В результате автоаварии получили травмы 5 человек: 15-летний мальчик, девочки в возрасте 16 и 15 лет, 18-летняя женщина, 26-летний мужчина.
Водитель не пострадал. На момент происшествия его стаж вождения составил 21 год, в течение года мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения. Согласно акту медосвидетельствования, состояние опьянения у водителя не установлено.
ДТП произошло в светлое время суток. Дорожное покрытие сухой асфальт, без видимых повреждений.
Проводится административное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.06.2016 Автомобилист погиб в ДТП, не справившись с управлением на трассе в Находке
-
08.11.2017 Полиция проводит проверки по фактам ДТП со смертельным исходом в Приморье
-
25.12.2015 Семь человек пострадали в ДТП на трассе в Приморье
-
29.03.2017 Приморская полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб подросток
-
14.09.2015 15-летняя девочка погибла в результате ДТП в Приморье
-
25.09.2017 За три дня в крае произошло четыре ДТП со смертельным исходом
Добавить комментарий