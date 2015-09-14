48-летний водитель "Форда" отправил на больничную койку пятерых молодых людей

Полиция проводит проверку по факту ДТП в районе 102 км автодороги Артём-Находка-Порт Восточный в Приморье, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.



В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г.Фокино поступило сообщение о съезде в кювет автомашины Форд. Травмированы 5 человек. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомашины Форд не справился с управлением, пересек полосу встречного движения, после чего съехал с проезжей части в кювет. В результате автоаварии получили травмы 5 человек: 15-летний мальчик, девочки в возрасте 16 и 15 лет, 18-летняя женщина, 26-летний мужчина.

Водитель не пострадал. На момент происшествия его стаж вождения составил 21 год, в течение года мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения. Согласно акту медосвидетельствования, состояние опьянения у водителя не установлено.

ДТП произошло в светлое время суток. Дорожное покрытие сухой асфальт, без видимых повреждений.

Проводится административное расследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]