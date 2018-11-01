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Скончался известный приморский политик

Скончался известный приморский политик

Врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Михаила Анатольевича Журавского.
«Это большая потеря не только для родных и близких, но и для всего края. Михаил Анатольевич внес значимый вклад в развитие системы образования Приморья, прошел трудовой путь от учителя, затем директора сельской школы до заместителя председателя комитета народного образования Приморского крайисполкома. Возглавлял департамент образования и науки Приморского края. Почетный работник общего образования Российской Федерации.
Михаил Анатольевич очень много сил отдал политической деятельности. Был депутатом Думы Приморского края, депутатом Законодательного Собрания Приморского края первого и второго созывов. При его участии разработан Закон Приморского края «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае». Более 10 лет Михаил Анатольевич трудился руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в Приморском крае. Награжден Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в РФ – за заслуги по восстановлению прав граждан и правовое просвещение в области защиты прав человека.
Мы всегда будем помнить этого целеустремленного, умного, порядочного человека. Выражаю глубокие соболезнования близким и родным Михаила Анатольевича».

Прощание с Михаилом Журавским состоится в пятницу, 2 ноября, в 13.00 в колледже машиностроения и транспорта (Владивосток, улица Амурская, 90).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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