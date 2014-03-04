В российский Тихий океан зашли редчайшие киты-эндемики
В охраняемой акватории заповедника «Командорский» зарегистрирован японский кит, за последнюю неделю ученые встретили там три разных особи самого редкого представителя крупных китообразных, сообщает в четверг пресс-служба заповедника.
Японский кит внесен в международную Красную книгу как исчезающий вид. Это эндемик Северной Пацифики. По разным оценкам специалистов всего насчитывается от 500 до 900 особей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
В российском фотокаталоге 2017 года зарегистрировано 17 японских китов, четверых из которых сфотографировали в Командорском заповеднике в 2012-2013 годах. Теперь фотоидентификационный номер получили еще три японских кита.
Биология японского кита исследована крайне плохо, например, до сих пор не известны места его размножения, а пути миграции мало изучены. Считается, что животные держатся как поодиночке, так и небольшими группами, в то время как все три встреченные особи кормились в разных скоплениях горбатых китов.
«Последний раз при работе в море мы наблюдали японских китов в 2013 году. Тогда животные передвигались в паре. Такие межвидовые ассоциации мы встречаем впервые. По-видимому, таким способом животные повышают эффективность добычи еды. Действуя в паре им проще находить скопления зоопланктона», - цитирует пресс-служба заместителя директора заповедника по науке Евгения Мамаева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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