Синоптики уже сделали прогноз на март следующего года
В следующем году март на Дальнем Востоке будет холодным. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", март 2019 года на всей территории России, за исключением Якутии, Чукотки, Курил, Камчатки, Сахалина, Магаданской и Амурской областей, Хабаровского края, обещает быть довольно мягким.
«Температура воздуха будет в пределах и чуть выше климатической нормы, — рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. — Только на Дальнем Востоке будет холоднее нормы».
На северо-западе страны, севере Центрального и Приволжского округов март, по предварительным прогнозам, ожидается теплее, чем в 2018 году. Так как Москва и Подмосковье относятся к северу Центрального федерального округа, то москвичам тоже стоит рассчитывать на мягкое начало весны и быстрый переход от зимы. Паршина напомнила, что климатическая весна начинается в конце марта — 27 числа. Именно тогда температура воздуха окончательно переходит через ноль в сторону положительных значений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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