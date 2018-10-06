Владивосток должен срочно избавиться от бездорожья. Глава Приморья жестко раскритиковал работу служб города, которые отвечают за качество трасс. Дорожникам поставлена задача оперативно исправить ситуацию до холодов. В противном случае ремонтников ждет суровое наказание. Когда краевая столица вылечит дорожную оспу?

Подскакивая и лавируя. Стиль вождения владивостокцам диктуют дороги. Район Некрасовской. Центральные трассы зияют дырами и трещинами. Автовладельцы вынуждены притормаживать. Поток позади моментально превращается в пробку. Из-за ям город стоит. Дорожная оспа — старый диагноз краевой столицы. И уже давно не лечится.

- Сплошная яма, а не дороги.

- Два балла, ездить невозможно.

- Где гостинки, там совсем все плохо.

- Что-то, конечно, делают, но и ходовку часто меняем.

- Я недоволен как водитель, но, наверное, не исправить.

Почти на каждой встрече с жителями Олег Кожемяко слышит жалобы на плачевное состояние автомобильных трасс. С таким бездорожьем претендовать на статус столицы Дальнего Востока, как минимум, стыдно. Более того, ситуация запущена по краю в целом. Как выяснил глава региона, поломанное звено в профильном департаменте. От его руководителей Олег Кожемяко требует смены тактики: уйти от бездействия и, наконец, начать работать.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «И деньги не освоены, и дороги не делают. Два месяца прошло, зима пришла, еще ничего не сделано. Организуйте работу 24 часа в сутки. Утвердите контракты и дайте деньги, чтобы люди работали».

После жесткой критики департамент дорожного хозяйства спохватился, и бригады на участках заметно ускорились. Владивосток спешно латает дыры.

Александр Татусян, бригадир: «Экстренно, быстро делаем. Начали четыре дня назад и уже заканчиваем».

Главная задача — до холодов закончить весь объем. Специалистам, которые не могут подготовить дорожное полотно города к сезону морозов, глава края настоятельно рекомендует уже сейчас задуматься о смене рабочего места. Теперь ямочный ремонт контролировать будут ежедневно. Дороги Владивостока эту зиму должны встретить в 100%-ой готовности.

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После того, как сюжет был готов к эфиру, стало известно, что глава региона уволил руководителей департамента дорожного хозяйства и предприятия «Примавтодор». Новые кадры к работе приступят уже на этой неделе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]