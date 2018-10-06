Олег Кожемяко проинспектировал дороги Владивостока. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Владивосток должен срочно избавиться от бездорожья. Глава Приморья жестко раскритиковал работу служб города, которые отвечают за качество трасс. Дорожникам поставлена задача оперативно исправить ситуацию до холодов. В противном случае ремонтников ждет суровое наказание. Когда краевая столица вылечит дорожную оспу?
Подскакивая и лавируя. Стиль вождения владивостокцам диктуют дороги. Район Некрасовской. Центральные трассы зияют дырами и трещинами. Автовладельцы вынуждены притормаживать. Поток позади моментально превращается в пробку. Из-за ям город стоит. Дорожная оспа — старый диагноз краевой столицы. И уже давно не лечится.
- Сплошная яма, а не дороги.
- Два балла, ездить невозможно.
- Где гостинки, там совсем все плохо.
- Что-то, конечно, делают, но и ходовку часто меняем.
- Я недоволен как водитель, но, наверное, не исправить.
Почти на каждой встрече с жителями Олег Кожемяко слышит жалобы на плачевное состояние автомобильных трасс. С таким бездорожьем претендовать на статус столицы Дальнего Востока, как минимум, стыдно. Более того, ситуация запущена по краю в целом. Как выяснил глава региона, поломанное звено в профильном департаменте. От его руководителей Олег Кожемяко требует смены тактики: уйти от бездействия и, наконец, начать работать.
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «И деньги не освоены, и дороги не делают. Два месяца прошло, зима пришла, еще ничего не сделано. Организуйте работу 24 часа в сутки. Утвердите контракты и дайте деньги, чтобы люди работали».
После жесткой критики департамент дорожного хозяйства спохватился, и бригады на участках заметно ускорились. Владивосток спешно латает дыры.
Александр Татусян, бригадир: «Экстренно, быстро делаем. Начали четыре дня назад и уже заканчиваем».
Главная задача — до холодов закончить весь объем. Специалистам, которые не могут подготовить дорожное полотно города к сезону морозов, глава края настоятельно рекомендует уже сейчас задуматься о смене рабочего места. Теперь ямочный ремонт контролировать будут ежедневно. Дороги Владивостока эту зиму должны встретить в 100%-ой готовности.
***
После того, как сюжет был готов к эфиру, стало известно, что глава региона уволил руководителей департамента дорожного хозяйства и предприятия «Примавтодор». Новые кадры к работе приступят уже на этой неделе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.10.2018 Кожемяко меняет все руководство дорожной отрасли Приморья
-
20.10.2018 Сечин пообещал Кожемяко стабильные цены на нефтепродукты в Приморье
-
11.10.2018 Политический батл Владивосток vs Хабаровск набирает обороты
-
09.10.2018 "Территория Приморья": Олег Кожемяко посетил самый "близкий" район Приморья
-
09.10.2018 Олег Кожемяко остался недоволен темпами строительства моста в Преображении и бездействием властей
-
06.10.2018 Кожемяко: столицу ДФО надо перенести во Владивосток
Добавить комментарий