Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:06
  0

Приморец на угнанной иномарке совершил ДТП, после чего бросил машину в кювете

Приморец на угнанной иномарке совершил ДТП, после чего бросил машину в кювете

Фото: drive2.ru

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в г. Уссурийске, получил ориентировку об угоне транспортного средства. Как сообщил пострадавший, автомобиль марки Toyota Nadya 1999 года выпуска был похищен от дома, расположенного в селе Кроуновка. Заявитель приехал в гости и после распития спиртных напитков решил заночевать у знакомых. В противоправных действиях мужчина подозревал 26-летнего жителя с. Корсаковка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Приморскому краю, получив ориентировку с техническими характеристиками автомобиля и описание примет подозреваемого, наряд вневедомственной охраны приступил к розыску автотранспорта. Росгвардейцы опросили местных жителей и установили, в какую сторону скрылся злоумышленник.

Подозреваемого стражи порядка обнаружили в селе Корсаковка. При виде патрульного автомобиля молодой человек попытался скрыться, но был задержан. В ходе досмотра росгвардейцы обнаружили барсетку с документами и ключами от автомобиля.

Задержанный рассказал, что сумку вытащил из салона минивэна. Мужчина признался, что на угнанной иномарке совершил дорожно-транспортное происшествие, после чего бросил машину в кювете на трассе недалеко от с. Пуциловка.

Вместе с правонарушителем сотрудники вневедомственной охраны проехали на указанное место и обнаружили похищенный автомобиль.
О происшествии росгвардейцы сообщили сотрудникам полиции.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря