Во Владивостоке без отопления остаются только те дома, где возникли аварийные ситуации

31 октября в администрации краевого центра состоялось заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 годов. Подготовка к запуску отопления Владивостока завершена на 100%.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации владивостока, полностью подключено отопление к объектам соцкультбыта. Подачу отопления ко всем детским садам и школам подтвердили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. Однако, уточнили, что по нескольким объектам существуют внутренние проблемы, которые будут решены в ближайшее время и в рабочем порядке.

«Почти полностью запитан теплом жилой фонд. Остаются только ТСЖ и ЖСК, которые в целях экономии принимали на общих собраниях дома решения о включении отопления с 1 ноября, - рассказал директор МУПВ «ВПЭС» Владимир Латышев. – На сегодняшний день у нас 27 аварийных ситуаций, в том числе девять порывов по горячему водоснабжению, которые выявились при запуске отопления, а также девять участков, не стоящих на нашем балансе. Эти аварии будут устранены в ближайшее время».

О завершении работ по ремонту теплотрасс и стабильной работе теплоисточников сообщили представители Дальневосточной генерирующей компании.

«Актуальны остались работы по благоустройству, планируем завершить все в ближайшие дни», - доложил главный инженер СП «ПТС» филиала «Примгенерация» АО «ДГК» Алексей Старцев.

В этом году при подготовке к отопительному сезону 2018-2019 было отремонтировано свыше 15 тысяч метров тепловых сетей, износ которых составлял до 100%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]