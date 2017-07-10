Жители с. Осиновка: По рухнувшему мосту регулярно ездили большегрузы и тяжелая военная техника

Жители села Осиновка несут цветы и мягкие игрушки на обрушившийся мост, который в пятницу, 26 октября, забрал жизни молодой женщины и ее трехлетней дочки. Иногда к обрыву ходят местные мужики – помолчат, покачают головой, скажут – мол, сделать водитель ничего-то и не мог. Когда здесь был ремонт, не припоминают. Зато в один голос рассказывают, как по ветхому сооружению проносились большегрузы с соей, а тяжелые армейские тягачи везли танки на полигон в сторону Арсеньева, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Сейчас в селе пыль столбом: «Примавтодор» асфальтирует временную дорогу, даже установили освещение. Раньше по этой грунтовке тоже можно было ездить, крюк километров пять-семь от силы. Но до минувшей пятницы все выбирали дорогу получше и покороче.

С обеих сторон обрушившегося моста теперь стоят ограничительные бетонные блоки и знаки «кирпич» – впрочем, проехать к обрыву при желании можно, полицейских нет. Так, кстати, ездят машины на нефтебазу. В первые часы после трагедии люди еще могли пройти по отвесным балкам, но уже к ночи река поднялась из-за проливного дождя, и сейчас с предприятия в село только полем.

На упавшем пролете – царапины, они появились, когда вытаскивали кабину большегруза. На полуразрушенных пролетах догнивают картофелины, разбросаны мелкие части Mazda Demio, на обочине валяются пустые канистры из грузовика. На перилах – гвоздики и яркие искусственные цветы, издалека похожие на большие свечи. И мягкие игрушки – в память о трехлетней Кире Приставко, у которой в ту пятницу не было шансов выжить.

Полиция Приморья сообщала, что мост построили в 1965 году, он состоял из 6 пролетов, 40 однорядных опор и имел ограничение по общей массе 20 тонн, соответствующие дорожные знаки стояли в обоих направлениях. Разрушены 10 двойных опор моста, балка моста, а также 4 плиты проезжей части.

На самом же деле ограничение (20 тонн) перед мостом есть лишь с одной стороны – как раз откуда ехал большегруз. Был ли он раньше, до обрушения, местные сказать затрудняются. Вроде, говорят, был. А может, говорят, не было. По вкопанному в землю столбу и прикрученному проволокой знаку непонятно, когда он тут появился. Но какая в сущности разница, если по мосту ездили всегда, все и на ограничения плевали из высокой кабины большегруза. Бывало, проносились китайские фуры с полным кузовом сои.

«Видели фотографии, как снизу опоры размыло? А на человека все это свалили, – разводит руками продавец местного магазина Полина. – Большегрузы? Конечно, ездили! И танки по этому мосту возили!»

«Очень часто у нас возят танки, конечно! – подтверждает покупательница Рита. – По два-три танка военные прут без конца – туда, на Арсеньев. По центральной дороге».

Тяжелую военную технику, в том числе гусеничную (на тягачах), на своих мостах местные наблюдали часто. Под Арсеньевом находится центральная база хранения бронетанкового вооружения, там танки и ремонтируют. Даже это никого особо не удивляло, какие уж там большегрузы.

Местные не знают, будут ли вообще ремонтировать мост. Склоняются к варианту «это ж Россия, месяц на раскачку, а там зима...» Впрочем, мост никто ремонтировать и не обещал: до 15 ноября сделают объезд через село.

Пенсионер Виктор Иванович, коренной осиновец, говорит, что дорога через село была хуже. Сейчас хоть асфальтируют. В ответ на вопрос, был ли на мосту когда-нибудь капитальный ремонт, старожил пожимает плечами: «Я что-то не в курсе даже. Я не видел. Грузовики по нему ездили. Все об этом мосте толкуют… Как-то так о нем не думали, а когда уже случилось, тогда началось…»

Женщины в местном магазине тоже не припомнят, чтобы мост особенно чинили. Перила покрасят, ленточку повесят – вот и все. «С 65-го года его никто никогда не ремонтировал, – говорит Полина. – Сколько мы живем...»

«У нас еще возле больницы мост такой же, – добавляет Рита. – Дыры сквозные по краю, его подмазали чуть-чуть, и все. А там все валится».

Больницей здесь называют фельдшерско-акушерский пункт. Если что-то случится еще и с коротким двухпролетным мостом, за которым стоит ФАП, 1,5 тысячи жителей села останутся без медицинской помощи. А случиться может что угодно: скоростного и весового ограничения нет, на асфальте ухабы, видно, что опоры не первой свежести.

Есть в Осиновке и еще один короткий мостик. Грузовики и здесь ездят, поднимая столбы пыли. После трагедии местные стали волноваться и за него. Как-то раз, лет десять назад, в речку вылетел неаккуратный водитель – до сих пор в этом месте недостает части перил. Сначала хоть веревочка висела, сейчас и того нет.

«А вот скажите мне такую вещь, – спрашивает местная жительница Наталья, вышедшая на прогулку с дочкой и маленьким внуком. – Сейчас у нас тут сделали трассу через село. А знак "Перегон скота" не поставили. Водители мчатся, друг друга обгоняют, сигналят, матерят нас на чем свет стоит. Хоть бы какой-то знак поставили, что скот ходит у нас здесь». Что до ремонта, дамы тоже не припомнят, чтобы он вообще когда-то был.

Сейчас жители Осиновки, как и все приморцы, подписывают петицию с требованием открытого расследования. В один голос все говорят: водитель просто «остался крайним» и его жалко. До трагедии разговоры хоть и ходили, местные жители особой гражданской активности не проявляли. Да в сущности и не знают, как ее проявлять. В сельсовет пришли, пожаловались – вот и все. «Если б мы были ученые – другое дело. Откуда мы знаем: где, чего и как? – констатирует Наталья. – Половина вообще не понимают, куда обращаться!»

Мост на Осиновку – не единственный аварийный в Приморье. В Краснояровке (Яковлевский район) с лета 2016 года ждут, когда им отремонтируют рухнувший под большегрузом мост. В 2015 году тайфун «Гони» снес мост в Кроуновку, люди ездят по временной переправе, и ту регулярно размывает. Весной 2016-го в Приморье частично или полностью обрушились мостовые переходы в Новолитовске, Яконовке, Бельцово, Яковлевке, Фокино, Новороссии и Шекляево. Летом во время тайфуна «Лайонрок» пострадал мост в Лукьяновке. Во время тайфунов в 2017-м пострадали автомобильные мосты в районе поселков Тихое и Таежка, села Нежино, а также железнодорожные – на перегонах Раздольное – Барановский и Раздольное – Кипарисово. Во время осадков в этом году обрушились мосты через реку Маревка, Кипарисовка и Авакумовка.

Позапрошлый глава региона Владимир Миклушевский после начала глобального мостопада говорил, что в Приморье действует программа «139 мостов». По официальным данным от 2016 года, она рассчитана на 2016-2020 годы. «Ежегодно в Приморье будет ремонтироваться порядка 15 мостовых конструкций», – писала тогда краевая пресс-служба.

Корреспонденты VL.ru проехали по ряду районов и городов Приморья и сами проверили, в каком состоянии сейчас мосты. Подробный репортаж будет опубликован на VL.ru.

Напомним, 26 октября в районе села Осиновка рухнул мост вместе с ехавшим по нему большегрузом Volvo. Тяжелая фура, падая, раздавила Mazda Demio – погибли девушка и трехлетний ребенок. В отношении 49-летнего водителя грузовика завели уголовное дело, мужчину взяли под стражу на два месяца. В интернете развернулась кампания в защиту водителя – петицию с требованием открытого расследования к этому времени подписали более 100 тысяч человек.





















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]