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Благоустройство территории Пушкинского сквера началось во Владивостоке

Благоустройство территории Пушкинского сквера началось во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

Работы по благоустройству территории в районе Пушкинского сквера и опоры Золотого моста на ул. Светланской, 65, начались во Владивостоке. Объект вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». До конца текущего года подрядчиком будет проведена первая очередь строительных работ.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, благоустройство коснется земельного участка, который после завершения строительства Золотого моста долгие годы оставался неухоженным, фактически бесхозным, заваленным грунтом. Недавно он был оформлен в муниципальную собственность, что позволило включить его в план благоустройства.

Как сообщили в дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа, в перечне работ – мощение пешеходных дорожек плитняком (декоративным природным камнем), отсыпка белой галькой, формирование по периметру откоса гибкого бордюра. Также специалисты построят лестницу из габаритных каменных материалов – для пешеходной связи сквера с тротуаром на улице Светланской. В новом сквере будет выполнено строительство амфитеатра – с устройством зоны для лавочек. Озеленение и установка малых архитектурных форм будет проводиться уже весной.

Победителем аукциона на строительно-монтажные работы стала компания ООО «Спецпромсервис». Сейчас подрядчики ведут подготовительные земляные работы.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в план работ по благоустройству города включены территории, которые получили большинство голосов жителей Владивостока в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года.

После того, как был определен список объектов, началась разработка проектной документации.  В рамках проекта планируется проведение не просто текущего ремонта или благоустройства, а создание новых или полноценная, основательная  реконструкция уже существующих общественных пространств.

Ведется проектирование реконструкции сквера Адмирала Невельского и создания общественной территории «Сопка Бурачка», общественного пространства в районе улиц Енисейской, 23-24 и Русской, 5. Завершены проектные работы по благоустройству парка на острове Попова - на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой. Проведение работ планируется в следующем году. В этом году начались работы по благоустройству территории Пушкинского сквера, а также территории и фасада Дворца детского творчества на Океанском проспекте, 43.  

Также в рамках проекта в этом году ведется ремонт 21-й придомовой территории. В следующем году работы по благоустройству дворов и общественных пространств будут продолжены.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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