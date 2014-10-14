Приморский наркозависимый получил права на вождение, воспользовавшись поддельной справкой
Прокуратурой Надеждинского района в ходе проверки исполнения требований законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах выявлен факт подделки официального медицинского документа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Установлено, что местный житель с 2014 года состоит на «Д» учете в районной больнице у нарколога с диагнозом «зависимость от синтетических психостимуляторов», что является препятствием к управлению транспортными средствами.
Между тем, в октябре 2016 года данный гражданин получил новое водительское удостоверение на основании представленной им в ГИБДД справки о том, что какие–либо противопоказания к управлению транспортными средствами отсутствуют, на учете врача–нарколога он не состоит.
Учитывая, что указанный документ содержит несоответствующие действительности сведения, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.
По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).
Кроме этого, по заявлению прокурора суд признал выданное на основании подложной справки водительское удостоверение недействительным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.07.2018 Во Владивостоке наркоман получил права по поддельной справке
-
08.12.2017 Прокуратура добивается лишения водительских прав 39 жителей Тернейского района
-
25.05.2017 В Приморье выявлен шизофреник, легально ездящий по дорогам края
-
08.10.2015 В Приморском крае прокуратура вскрыла махинации с земельным участком
-
05.11.2014 Водительские права с девичьей фамилией стали в России вне закона
-
14.10.2014 Прокуратура Владивостока хочет лишить прав сразу 10 водителей особой категории
Добавить комментарий