Приморский наркозависимый получил права на вождение, воспользовавшись поддельной справкой

Прокуратурой Надеждинского района в ходе проверки исполнения требований законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах выявлен факт подделки официального медицинского документа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Установлено, что местный житель с 2014 года состоит на «Д» учете в районной больнице у нарколога с диагнозом «зависимость от синтетических психостимуляторов», что является препятствием к управлению транспортными средствами.

Между тем, в октябре 2016 года данный гражданин получил новое водительское удостоверение на основании представленной им в ГИБДД справки о том, что какие–либо противопоказания к управлению транспортными средствами отсутствуют, на учете врача–нарколога он не состоит.

Учитывая, что указанный документ содержит несоответствующие действительности сведения, прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).

Кроме этого, по заявлению прокурора суд признал выданное на основании подложной справки водительское удостоверение недействительным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]