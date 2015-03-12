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В Приморье "Исузу Форд" сбил мужчину, ночью сидевшего на проезжей части

В Приморье

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 66 км автодороги Осиновка-Рудная Пристань Анучинского района.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД п о Приморскому краю, 42-летний водитель автомобиля Исузу Форд двигался со стороны села Анучино в направлении Уссурийска. Не выбрав безопасную скорость движения, он совершил наезд на 47-летнего мужчину, который сидел на проезжей части - правой полосе движения.

В результате удара пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП.

Стаж вождения водителя Исузу – 24 года, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году он привлекался дважды: по ст. 12.23 ч.1 (Нарушение правил перевозки людей) и по ст. 12.2 ч.1 (Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками), штрафы оплачены.

ДТП произошло в темное время суток, искусственное освещение на данном участке не предусмотрено, дорожное покрытие - сухой асфальт без видимых повреждений.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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