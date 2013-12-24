Приморские спасатели нашли потерявшихся рыбаков

Приморские спасатели отыскали пропавших на реке Борисовка мужчину и мальчика. Как рассказали родственники, обратившиеся за помощью в поисках, двое жителей села Яконовка ушли на рыбалку на реку Борисовка и не вернулись. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы в указанном районе обнаружили потерявшихся мужчину 1953 года рождения и мальчика 14 лет и доставили их родственникам в село Яконовка. Медицинская помощь найденым не понадобилась.

По словам рыбаков, 26 октября прошел ливень, река разлилась и они не смогли переехать ее на своем минитракторе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]