Новые технологии очистки воды внедряют в Приморье

«Приморский водоканал» приступил к использованию нового реагента на очистных сооружениях Богатинского гидроузла во Владивостоке.

Первые результаты показали значительные преимущества внедрения новых технологий, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Новый коагулянт имеет массу преимуществ перед прежним реагентом для очистки воды: он поставляется в жидком виде, поэтому нет необходимости его разводить, затрачивая на это дополнительные ресурсы. Его можно хранить при минусовых температурах, в отличие от прежнего. И, как подтвердили предварительные испытания, для качественной очистки воды его затрачивается меньше, что не только экономически выгодно, но и снижает воздействие на экологию.

Перед применением нового вещества провели его опытные испытания, после чего начали использовать коагулянт в промышленном масштабе.

«Для того чтобы перейти на новый коагулянт необходимо время. Вначале нужно промыть оборудование, так как оно содержит остатки действующего реагента. Для этого сотрудники провели очистку оборудования и фильтров», – пояснила начальник производственного подразделения объединенных гидроузлов Примводоканала Александра Бавылкина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]