Внедорожник таранил трактор в Приморье (видео)

В Черниговском районе Приморья внедорожник столкнулся с трактором во время обгона на трассе между селами Дмитриевка и Черниговка, сообщают @vestiprim. По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал, однако оба транспортных средства перевернулись и получили значительные механические повреждения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]