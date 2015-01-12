Еще одна авиакомпания будет выполнять рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург

Администрация Приморского края договорилось с авиакомпанией «ИрАэро» об открытии авиарейсов в Санкт-Петербург. Полеты планируется с начать с 4 декабря текущего года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас «ИаАэро» выполняет рейсы из Владивостока в Москву. Теперь же стороны договорились о продлении этого маршрута до Санкт-Петербурга.

Начиная с 4 декабря, рейс РД-9341 будет выполняться по вторникам по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург, по пятницам – по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Владивосток.

Вторник: вылет из Владивостока в 16.15, прибытие в Москву – к 18.00. Отправление из Москвы – в 19.20, прибытие в Санкт-Петербург – в 20.50. Общее время в пути составит 11 часов 35 минут.

Пятница: вылет из Санкт-Петербурга во Владивосток – в 20.00, прибытие в Москву – к 21.30. Отправление из Москвы – в 22.55, прибытие во Владивосток – на следующие сутки, в субботу, в 14.15.

Продолжительность технической стоянки в Москве составит 1 час 20 минут, в течение которой пассажиры, следующие из Владивостока в Санкт-Петербург и обратно, будут временно находиться в транзитной зоне аэропорта Домодедово.

Базовый тариф, который предлагает авиакомпания «ИрАэро» своим пассажирам, следующим из Владивостока до Санкт-Петербурга и обратно, составляет 16 500 рублей в одну сторону, до Москвы – 12 500 рублей.

На рейсах Владивосток – Москва – Владивосток авиакомпании «ИрАэро», действует увеличенная норма провоза багажа – 50 килограммов на человека, и специальные тарифы для молодежи, инвалидов и пенсионеров, субсидируемые за счет средств федерального бюджета, – 7400 рублей в одну сторону.

Напомним, сегодня рейсы из Владивостока в Санкт-Петербург выполняет единственная авиакомпания «Уральские авиалинии». Всего из Приморья по России и за рубеж перелеты выполняются почти по 50 направлениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]