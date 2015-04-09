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Противопожарный режим введен на «Земле леопарда»

Противопожарный режим введен на «Земле леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напряженная пожароопасная обстановка в Приморье стала основанием для введения противопожарного режима на «Земле леопарда». В полную готовность приведен весь инспекторский состав охраняемых территорий. Посещение национального парка и заповедника вне туристических маршрутов временно запрещено. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

К вводу противопожарного режима на «Земле леопарда» проведен ряд подготовительных и профилактических мер. Так, на охраняемых территориях восстановлены более 177 км минерализованных полос, многие из которых пострадали или были уничтожены летними и осенними ливнями.

Для обеспечения оперативного выполнения противопожарных работ создан резервный запас ГСМ, а вся техника и оборудование приведены в повышенную готовность. Вступить в бой с огнем готовы 35 госинспекторов «Земли леопарда», а при необходимости возможно привлечение дополнительных сил.

Особое внимание уделено взаимодействию с командованием ТОФ по недопущению возгораний на соседнем военном полигоне.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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