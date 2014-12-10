Последний звездопад осени украсит небо Приморья в ноябре

Небо ноября 2018 года, при условии ясной погоды, порадует жителей Приморья интересными астрономическими событиями, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Путешествие Луны, комета 38Р/Стефана — Отерма, зимние созвездия и метеорный поток Леониды — вот краткий список для наблюдений в последний месяц осени.

Самое примечательное из перечисленных событий — естественно, последний осенний звездопад. Наблюдать метеорный поток Леониды, названный так по созвездию Льва, можно, начиная с 5 ноября весь месяц. Этот звёздный дождь считается одним из самых ярких: быстрые метеоры белого цвета хорошо видны на ночном небе. Происходит он из остатков кометы 55P/Темпеля — Туттля, каждые 33 года совершающей оборот вокруг Солнца. Пик его в 2018 году придётся с 17 на 18 ноября. В ночь максимума ожидается до 15 метеоров в час.

И всё же роль главной героини ноябрьского неба приписывают Луне. В течение всего месяца она будет путешествовать мимо Марса, Сатурна, Нептуна, Антареса, Альдебарана, Регула, Спики и скопления Гиады. Новолуние наступит 7 ноября.

В середине месяца, 11 ноября, комета 38Р/Стефана — Отерма приблизится к Солнцу. В 2018 году четвёртый раз с момента открытия этой кометы (151 год назад) её можно будет наблюдать с Земли. Для этого понадобится оптика. На пике блеска комета достигнет 9.7 звёздной величины в двадцатых числах ноября. В ясную погоду в ноябре можно будет увидеть зимние созвездия — созвездие Льва, Большую Медведицу, Лиру и Лебедя, Персея, Возничего, Тельца и Орион с яркими звёздами — красной Бетельгейзе и голубоватыми Ригелем и Беллатриксом, а также Пегаса, Андромеду и Кита, Близнецов, Малого Пса и ярчайшую звезду всего неба Сириус (альфа Большого Пса).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]