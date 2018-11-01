В Приморье водитель "ГАЗ", сдавая назад, переехал 49-летнего мужчину
Аавтоавария произошла на территории совхоза в селе Духовское Спасского района. 58-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь задним ходом к складскому помещению, не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на 49-летнего мужчину. В результате пешеход скончался на месте происшествия, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД по Приморскому краю.
Стаж вождения водителя ГАЗ - 41 год, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в текущем году мужчину не привлекали.
По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории края зарегистрированы 63 автоаварии: 52 - с материальным ущербом, 11 - с пострадавшими. 2 человека погибли, 15 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждены 110 транспортных средств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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