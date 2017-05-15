До конца недели Приморье останется «под одеялом» осеннего тепла

В первых числах ноября в Приморье погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления. В крае тепло и без осадков. Сегодня днём столбики термометров поднимутся до +4…+15 °С. Завтра в Приморье ещё теплее, значения ночных и дневных температур воздуха повысятся на 3–5 градусов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Последний месяц осени во Владивостоке начнётся с тёплой погоды. Сегодня и завтра значения минимальных и максимальных температур воздуха повысятся ещё на 2–4 градуса. Осадки исключены.

В большинстве районов Приморского края отмечается 1–2 класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям. В южной половине края из-за отсутствия осадков и повышения температурного фона, увеличится уровень пожароопасности леса до 3 класса.

В выходные дни погода в Приморском крае в эти дни будет разной. Как сообщает пресс-служба Примгидромета, в субботу, 3 ноября, гребень антициклона обусловит солнечную и тёплую погоду. Минимальные температуры воздуха ожидаются в пределах +6…−5 °С, максимальные +10…+19 °С. В ночь на воскресенье обойдётся без осадков, а днём над территорией края будет смещаться фронтальный раздел, который вызовет в Приморье местами небольшой и умеренный дождь. Фон ночных и дневных температур немного повысится.

В ночь на понедельник, 5 ноября, осадки прекратятся, но похолодает – за фронтом вторгнется холодная воздушная масса. Усилится северный ветер. Ночные значения температур воздуха понизятся до +4…−8 °С, дневные до +3…+11 °С.

Во Владивостоке суббота обещает быть солнечной и тёплой. Минимальная температура воздуха +6…+8 °С, максимальная +13…+15 °С. Воскресный день тоже будет неплохой: увеличится облачность, но небольшой дождь возможен только ближе к вечеру. Температурный фон останется на уровне субботы. А вот понедельник будет прохладным и ветреным, возможны небольшие осадки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]