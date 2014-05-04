Прихожанку обворовали во время службы в храме Владивостока

Сотрудники полиции задержали женщину, совершившую кражу в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Бородинская, 25). Во время службы злоумышленница похитила у одной из прихожанок сумочку с личными вещами и скрылась.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, с заявлением о преступлении в полицию обратилась 59-летняя горожанка, сообщившая, что ее обокрали в храме на Бородинской, 25. Пенсионерка пояснила, что неизвестный злоумышленник похитил ее сумочку с документами и деньгами, которую она оставила без присмотра на время службы. По словам потерпевшей, общий ущерб от кражи составил 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и вскоре выяснили, что подозреваемой в краже является ранее судимая гражданка, которая вскоре была задержана. Злоумышленница не стала отрицать свою вину и созналась, что днем зашла в православный храм на Второй Речке, где похитила женскую сумочку и скрылась.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]