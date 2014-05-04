Прихожанку обворовали во время службы в храме Владивостока
Сотрудники полиции задержали женщину, совершившую кражу в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Бородинская, 25). Во время службы злоумышленница похитила у одной из прихожанок сумочку с личными вещами и скрылась.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, с заявлением о преступлении в полицию обратилась 59-летняя горожанка, сообщившая, что ее обокрали в храме на Бородинской, 25. Пенсионерка пояснила, что неизвестный злоумышленник похитил ее сумочку с документами и деньгами, которую она оставила без присмотра на время службы. По словам потерпевшей, общий ущерб от кражи составил 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и вскоре выяснили, что подозреваемой в краже является ранее судимая гражданка, которая вскоре была задержана. Злоумышленница не стала отрицать свою вину и созналась, что днем зашла в православный храм на Второй Речке, где похитила женскую сумочку и скрылась.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.06.2016 Жительницу Владивостока обманули при аренде квартиры
-
18.05.2016 Во Владивостоке задержана подозреваемая в краже
-
18.11.2014 Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Артема, подозреваемого в совершении грабежа
-
26.08.2014 Полиция разыскивают девушку, за которой числятся неблаговидные поступки в «Мумий Тролль Music Bar»
-
04.08.2014 В Приморье 14-летняя девочка украла у пожилой женщины 10 тысяч рублей
-
04.05.2014 Приморская школьница похитила из сумки одноклассницы пять тысяч рублей
Добавить комментарий