Росгвардия открыла огонь, чтобы успокоить пьяных дебоширов в центре Владивостока

1 ноября в 03.20 на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в баре, расположенном на ул. Семеновская в г. Владивостоке.

На место происшествия незамедлительно были направлены две группы задержания вневедомственной охраны. Как рассказала администратор развлекательного заведения, один из посетителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе, мешал отдыху других посетителей и даже облил несколько человек спиртными напитками.

Сотрудники вневедомственной охраны вывели нарушителя порядка из помещения бара. Вместе с правонарушителем на улицу вышли несколько его знакомых. Молодые люди попытались спровоцировать сотрудников Росгвардии на конфликт и повредили служебный автомобиль. При задержании молодые люди оказали сопротивление стражам порядка, в результате чего сотрудники вневедомственной охраны были несколько раз стрелять в воздух.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю, все правонарушители задержаны и доставлены в отдел полиции №4.

Видео - https://www.instagram.com/dps_vl/.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]