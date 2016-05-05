VL.ru: Новым заместителем мэра Владивостока может стать Олег Гуменюк
Директор ГБУ «Хозяйственное управление администрации края» Олег Гуменюк станет вице-мэром Владивостока. Об этом сообщил источник в администрации Приморского края, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. По данным собеседника, Гуменюк проходит проверку, обязательную для государственных служащих. Она может длиться несколько месяцев.
Также источник не исключил, что после вступления в должность Гуменюк станет первым вице-мэром, а затем его назначат врио главы Владивостока до следующих выборов в сентябре.
Олег Гуменюк ранее уже работал в администрации Владивостока. С 2005 по 2009 год он был председателем комитета по физической культуре и спорту, а также заместителем главы администрации − начальником управления физической культуры и спорта.
Долгое время Гуменюк работал с нынешним врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко. С мая по декабрь 2010 года он был начальником управления по физической культуре и спорту Амурской области, а с января 2011-го по февраль 2015-го возглавил одноименное министерство. После этого его назначили зампредседателя правительства области, но уже в конце 2015 года он ушел в отставку и вернулся в Приморский край.
Справка: Олег Гуменюк родился в 1967 году во Владивостоке. В 1985-1987 годах проходил военную службу. Трудовую деятельность начал в 1989 году в горкоме ДОСААФ спортивным тренером. В 2005-м поступил на работу в администрацию Владивостока. В 2007 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии (пищевая промышленность)», квалификация − «экономист-менеджер». В том же году прошел профессиональную переподготовку в Приморском институте государственного и муниципального управления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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