Полиция разъясняет вопросы о штрафах при отсутствии полиса ОСАГО

В последние несколько дней ряд СМИ распространили информацию о том, что в начале следующего месяца начнется правоприменительная деятельность по выявлению комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений, связанных с неисполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей гражданской ответственности.

МВД России разъясняет следующее:

Обязанность владельцев транспортных средств по страхованию гражданской ответственности установлена статьей 4 Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». За несоблюдение данных требований в соответствии со статьей 12.37 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере восьмисот рублей.

«Распространенная рядом СМИ информация о том, что правоприменительная деятельность по указанному составу административного правонарушения комплексами автоматической фотовидеофиксации якобы начнется в начале следующего месяца, является некорректной и не соответствует действительности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время Госавтоинспекцией МВД России совместно с Российским союзом автостраховщиков прорабатывается техническая возможность фиксации нарушений, связанных с неисполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей гражданской ответственности, комплексами автоматической фотовидеофиксации.

В частности, ведутся необходимые подготовительные технические работы по синхронизации информационных систем Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков.

«До завершения указанных работ правоприменительная деятельность в автоматическом режиме по указанному составу административного правонарушения не осуществляется. Она будет начата по мере технической готовности информационных систем», - добавила Ирина Волк.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]