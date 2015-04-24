Полиция разъясняет вопросы о штрафах при отсутствии полиса ОСАГО
В последние несколько дней ряд СМИ распространили информацию о том, что в начале следующего месяца начнется правоприменительная деятельность по выявлению комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений, связанных с неисполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей гражданской ответственности.
МВД России разъясняет следующее:
Обязанность владельцев транспортных средств по страхованию гражданской ответственности установлена статьей 4 Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». За несоблюдение данных требований в соответствии со статьей 12.37 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере восьмисот рублей.
«Распространенная рядом СМИ информация о том, что правоприменительная деятельность по указанному составу административного правонарушения комплексами автоматической фотовидеофиксации якобы начнется в начале следующего месяца, является некорректной и не соответствует действительности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время Госавтоинспекцией МВД России совместно с Российским союзом автостраховщиков прорабатывается техническая возможность фиксации нарушений, связанных с неисполнением обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей гражданской ответственности, комплексами автоматической фотовидеофиксации.
В частности, ведутся необходимые подготовительные технические работы по синхронизации информационных систем Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков.
«До завершения указанных работ правоприменительная деятельность в автоматическом режиме по указанному составу административного правонарушения не осуществляется. Она будет начата по мере технической готовности информационных систем», - добавила Ирина Волк.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.08.2018 ГАИ Владивостока проверяет водителей мототранспорта
-
15.12.2017 Два человека погибли в ДТП в Артеме
-
26.10.2017 Приморская ГАИ: Полицейские больше не будут выдавать отдельные справки о ДТП
-
27.02.2016 Поддельные ОСАГО все чаще выявляют сотрудники ГИБДД в Приморье
-
05.05.2015 В Уссурийске по постановлению прокурора страховой агент привлечен к ответственности за навязывание страхователю дополнительных услуг
-
24.04.2015 В Приморье сотрудники ГИБДД задержали 30 участников несанкционированных автозаездов
Добавить комментарий