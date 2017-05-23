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Снеки с кадмием и свинцом обнаружены в Приморье

Снеки с кадмием и свинцом обнаружены в Приморье

Фото: ВладТайм

Лабораторный анализ партии проб, отобранных приморскими специалистами ветеринарной лаборатории от импортной продукции из морских водорослей (снеки с различными вкусами), показал превышение допустимого содержания кадмия и свинца. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно результатам проведенных испытаний четырех партий импортной продукции из морских водорослей (снеки с различными вкусами) общим весом 2 кг 300 гр., специалисты выявили превышение допустимого содержания кадмия и свинца — от 2,7 до 5,7 раз.

Информация была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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