Снеки с кадмием и свинцом обнаружены в Приморье
Лабораторный анализ партии проб, отобранных приморскими специалистами ветеринарной лаборатории от импортной продукции из морских водорослей (снеки с различными вкусами), показал превышение допустимого содержания кадмия и свинца. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Согласно результатам проведенных испытаний четырех партий импортной продукции из морских водорослей (снеки с различными вкусами) общим весом 2 кг 300 гр., специалисты выявили превышение допустимого содержания кадмия и свинца — от 2,7 до 5,7 раз.
Информация была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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