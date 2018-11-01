20-летие установления дружественных связей между южно-корейской провинцией Канвондо и Приморским краем отметили торжеством. Итоги тесных партнерских отношений двух стран подводили на пресс-конференции. О новых инвестиционных проектах, туристических маршрутах, культуре, спорте и личной дружбе.

«Совместный рост и вечная дружба» – под таким девизом прошло торжественное мероприятие в честь 20-летия установления дружественных связей между Приморским краем и южно-корейской провинцией Канвондо. На конференции с журналистами пресс-секретарь провинции Пак Чон Ван рассказал о новых инвестиционных проектах , экотуризме, торговле, рыболовстве. Все то, что связывает наши регионы. Сегодня Южная Корея стала к нам еще ближе!

Пак Чон Ван, пресс-секретарь провинции Канвондо: «Мы сегодня стали общаться, как старые друзья и партнеры. Между Приморским краем и провинцией Канвондо открыты морские, авиасообщения. Южную Корею за год посещают 100 миллионов туристов. И эта заслуга принадлежит, в том числе, и Приморью, открытому паромному сообщению. Мы ожидаем, что новые инвестиционные проекты, связанные с торговлей, сельским хозяйством, медициной, культурой, спортом, между нашими регионами, будут только продвигаться и реализовываться!»

Торжественная встреча продолжилась, свои автографы на фотостене оставили первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко и вице-губернатор по экономическим вопросам провинции Конвондо Чон Ман Хо. После чего состоялась церемония обмена памятными подарками. За 20 лет тесного сотрудничества породненные регионы постоянно ведут культурные, туристические и спортивные обмены. В рамках праздника перед гостями выступила известная в Южной Корее k-pop-группа H.U.B., детский хор и коллектив танцующих художников Painters Hero.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]