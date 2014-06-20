Во Владивостоке начала работу система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте

Новая система безналичной оплаты проезда начала работать в тестовом режиме в общественном транспорте Владивостока. На сегодня пассажиры автобусов, следующих по маршрутам 15 и 40, а также фуникулёра уже могут оплатить проезд банковской картой, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Установка оборудования в других автобусах, а также в троллейбусах и трамваях продолжается.

«Специальное оборудование для безналичного расчета - валидаторы - установлены и работают в автобусах, следующих по маршрутам 15 и 40. В автобусах № 59, 60, 81, 62, 90, 9 идёт процесс установки оборудования, - рассказала Татьяна Курочкина. - С 1 ноября система безналичного расчета также начала работать в городском фуникулере».

Чтобы оплатить проезд, пассажиру достаточно просто приложить к экрану валидатора бесконтактную банковскую карту или телефон с установленной программой PayPass (бесконтактная технология платежей посредством банковских карт). Скачать приложение можно через App Store и Google Play. При этом в транспорте для всех желающих останется также наличный расчет.

В ближайшие дни безналичная система оплаты заработает в 14 трамваях и 10 троллейбусах. Сейчас ведётся установка терминалов и обучение персонала.

Система позволит организовать мониторинг перевозки пассажиров в городе, а также обеспечит учет и контроль сбора оплаты за проезд, - отмечают в администрации города. – В ближайшее время на общественном транспорте будет также внедрена транспортная карта, которой можно расплатиться вместо банковской.

Напомним, исполнитель по внедрению на городском пассажирском транспорте новой системы безналичной оплаты проезда во Владивостоке был определен в конце сентября текущего года. Им после проведения открытого конкурса стало ПАО Сбербанк. Планируется, что до конца 2018 года система безналичной оплаты проезда будет внедрена на всех городских маршрутах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]